Khashoggi: procura Riad chiede 5 condanne a morte per omicidio

La procura saudita ha chiesto la pena di morte nei confronti di cinque persone accusate dell'omicidio del giornalista e dissidente Jamal Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa statale Spa. Sono undici le persone accusate del delitto e nella prima giornata del processo cominciato in un tribunale di Riad, l'accusa ha chiesto la pena di morte per cinque di loro. Gia' nel mese di novembre, i pubblici ministeri sauditi avevano chiesto che cinque persone, di cui finora non e' stata rivelata l'identita', fossero giustiziate. (AGI) Bia