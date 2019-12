Kuwait, nuovo governo dopo le accuse di corruzione

Un nuovo governo per il Kuwait. Lo sceicco Sabah al-Khaled al-Sabah, ha formato un nuovo esecutivo, procedendo ad alcuni cambiamenti a capo dei ministeri chiave, dopo una crisi politica caratterizzata da accuse di corruzione contro diversi ministri. Per la prima volta nel Paese, un funzionario politico non membro della famiglia regnante, Anas Khaled Nasser al-Saleh, è stato nominato a capo del ministero degli Interni. Il governo si era dimesso il 14 novembre scorso dopo le critiche del Parlamento contro alcuni ministri, incluso un membro della famiglia regnante, per la loro cattiva gestione dei fondi pubblici. Quello di oggi è il nono governo kuwaitiano in otto anni.