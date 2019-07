L'incubo di una America che non conoscevo...

L'incubo ti assale soltanto durante la notte. Dicono sia un diavolo vestito da uomo. E lascia il segno,ma soltanto per poco tempo.Il mio e' riuscito a trasportarmi in una America che non conoscevo.L'America di un domani non molto lontano.Gli Stati Uniti non sono piu' uniti. Trecentotrenta milioni di persone che si detestano. Non c'e' piu'la fraterna amicizia tra California e Texas, E' sparito l'aiuto commerciale tra Iowa e Kansas.Per passare da uno Stato all'altrooccorre pagare una cifra non modesta. Nel Sud torneranno a parlaresoltanto il francese; nel West soltanto lo spagnolo.Politicamente si vedono in giro soltanto i cosiddetti millennium,giovanidai 18 ai 29 anni, Non si capisce bene che cosa vogliono. Tu chiediloro che cosa vogliono. Ti accorgi che muovono la bocca ma non senti nulla.



L'incubo e' tremendo. Come Dante,anche io ho una sortadi "guida". Ma allora sono tra le fiamme dell'Inferno! Mi dice che letasse squaglieranno il mio portafoglio. Diavolo,lo dice sorridendo.Intanto passano di fronte ai miei occhi chiusi una fila di soldati.Fanno cenno che se ne vanno,al diavolo la guerra,le guerre. Orasono liberi.Vedo anche un gruppetto di signori eleganti che parlanoin inglese,tedesco,francese.E gli italiani? A loro poco importa lacarriera diplomatica. Giovani cantano e ballano,ma non riesco acapire; qualcuno sta bruciando la bandiera a stelle e strisce.Qualche vecchietta,in un angolo, piange. Striscioni dappertutto.Uno dice:Elvis Presley l'inno del Sud. Frank Sinatra l'inno del Nord.Che vuol dire? Lo chiedo alla mia "guida",ma lui e' impegnato conun gruppo di belle ragazze seminude.



Pero',anche gli incubi qualche volta hanno lati piacevoli. Noto che nessuno lavora. Perche' dovrebbero. Le nuove leggi sono chiare: non piu' di 25 ore di lavoro al giorno,tre giorni la settimana. E le donne hanno preso il comando su tutto e su tutti. I bambini? In molti Stati della disunita Unione, nonpiu' di uno ogni cinque anni. Le nonne sono rinchiuse in vecchi palazzi,passano tempo al Bingo mentre mangiano due cucchiai di riso scotto. Visite? Una ogni tre mesi,ma i figli e i nipoti sonoquasi sempre fuori,impegnati in enormi scontri verbali e fisici conquelli dello Stato che non la pensano come loro. Questo incubo mi sta dando un enorme mal di capo.! Ma quanto durera'?



La mia"guida" non si vede piu'. Vorrei chiedergli dove mi ha portato.Una nuova America? Dannazione,allora me ne torno a casa.Almeno in Italia non ci sono incubi. Da noi abbiamo imparato amutarli in classici sogni. E perche' no,che forse la vita non e' tutta,soltanto un sogno?