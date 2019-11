"L'Italia molto meglio fuori dall'Ue". Trump a gamba tesa. Insorge Renzi

"L'Italia è un altro Paese che starebbe molto meglio senza la Ue, ma se vogliono avere un'Unione, va bene". E' il giudizio di Donald TRUMP, intervistato da Nigel Farage nel programma radiofonico che il leader del Brexit Party conduce sull'emittente Lbc. Il passaggio sull'Italia faceva parte di un ragionamento del presidente Usa sui futuri rapporti commerciali tra Washington e Londra dopo la Brexit. Gli Stati Uniti, ha detto TRUMP rassicurando gli interlocutori britannici, "non vogliono avere niente a che fare con la vostra sanità pubblica. Parliamo soltanto di commercio, che nel vostro caso, se faceste un accordo con noi, sarebbe quattro-cinque volte più grande di adesso, e la vostra economia ne gioverebbe moltissimo. Ma oggi voi siete bloccati dall'Unione Europea, come altri Paesi nella Ue", ha affermato il presidente Usa. Secondo TRUMP, alla guida della Ue ci sono persone con le quali è "molto difficile negoziare, mentre con me sarebbe molto più facile".

Ue, Renzi: Per Trump Italia meglio fuori? Non vuole bene a nostro Paese - "Per il presidente Trump l'Italia starebbe meglio fuori dall'Ue. Sono orgoglioso della mia identità italiana, del mio cuore fiorentino, delle mie radici. Ma sono altrettanto fiero di essere un cittadino europeo. Chi vuole l'Italia fuori dall'Europa non vuole il bene del nostro Paese". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi.