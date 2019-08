La città degli "angeli" in mano ai "diavoli"

Los Angeles,la bella citta' degli angeli,4 milioni di felici e ricchi abitanti, oggi e' diventata Los Angeles la citta' dei senzatetto ,dei drogati,circondati da centinaia di migliaia di ratti e milioni di insetti conduttori di strane malattie. Una volta la tana affettuosa dei piu' famosi attori e attrici americani che oggi hanno lasciato di gran cosa lo smog di LA, la citta' di 4 milioni di abitanti e' scesa a 3 milioni 100 mila.

Il futuro si presenta piu' che incerto. Ho chiesto al sindaco di Los Angeles. Eric Garcetti che cosa succede? Il primo cittadino della citta' ha subito detto che per quanto riguarda i ratti, il Comune sta cercando di organizzare un gruppo di persone, protette da maschere, che affrontera' quell'orda di "morsicatori mortali". Hanno stanzato un miliardo ...staranno a vedere!

Per i senzatetti, Garcetti afferma: non costruiscono piu' case per famiglie medie, c'e' paura per le continue scosse di terremoto e preferiscono dormire per strada. Chissa' se il sindaco crede in queste sue affermazioni!.

Dei drogati, dice che ha contattato la Drug Administration per vedere che cosa si puo' fare. Camminando per le strade di Los Angeles si vedono migliaia di siringhe vuote. Altro che "rat infestation"

Sul problema della criminalita' rampante (24% piu' dell'anno scorso), il governatore della California, Gavin Newsom,si e' rivolto al governo federale chiedendo aiuti sotto forma di miliardi di dollari. Washington ha risposto che tentera' di fare qualcosa,tuttavia ricorda a Newsom che i problemi della criminalita' devono essere risolti dagli Stati,quindi in questo caso dalla California.

La citta' degli angeli in mano ai "diavoli". Peccato.