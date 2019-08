La curiosa vita del re della Thailandia,il monarca più ricco al mondo

Non deve essere assolutamente facile la vita dei giornalisti e dei critici della monarchia in Thailandia.

Lì è vigente infatti una legge, semplice e precisa ,che difende la monarchia da qualsiasi tipo di critica.

I trasgressori sono puniti con pene varianti da multe piuttosto salate fino ad arrivare a pene detentive fino a 35 anni di carcere. E nella legge sono compresi i membri della famiglia reale e pure i loro animali domestici.

A questo proposito in un video ‘rubato’ da Wikileaks del 2009 era possibile vedere l’attuale re, ai tempi principe ereditario, impegnato a festeggiare il compleanno del suo barboncino, Mariscal Jefe del Aire Fufù, con accanto la terza moglie vestita solo di un tanga.

All’epoca nessun media ebbe il coraggio di esprimere alcun commento su questa celebrazione.

Ma ’curiosità’ reali di questo genere con il nuovo re, ancora prima della sua salita al trono, non ne sono mancate.

Già dal 1971, anno della sua consacrazione a principe ereditario, l’attuale re aveva dimostrato di avere una personalità eccentrica. Talmente eccentrica da far dubitare a molti sulle sue capacità di guida del Paese.

La vita eccentrica del re della Thailandia

Un paese, la Thailandia, che era stato governato per quasi 64 anni dal padre, re Bhumibol, una figura considerata quasi divina dalla maggior parte dei cittadini.

E ora, nonostante questa ombra paterna severa, il nuovo re non ha diminuito le sue eccentricità.

L’ultima della serie è di pochi giorni fa quando, di fronte alla stampa locale ed internazionale e a molte televisioni, in una cerimonia ufficiale, ha consacrato Sineenat Wongvajirapakdi, una giovane donna trentenne, sua consorte reale.

Nulla di anormale se non fosse che al lato del re sedeva, con composta dignità, la regina Suthida, sposata da soli tre mesi.

La gioventù trascorsa studiando in Europa ( Regno Unito e Germania) e Australia sembra non essere riuscita a calmare lo spirito libero del nuovo monarca. Per il momento sposato già quattro volte. Una storia nella storia.

Il primo matrimonio fu contratto con sua nipote nel 1997, la principessa Soamsawali Kitiyakaram, abbandonata dopo poco tempo per un’aspirante attrice,Yuvadhida Polpraserth, sposata nel 1994 da cui nacquero ben cinque figli.

Un matrimonio, quest’ultimo, che non deve essere stato proprio tutto rose e fiori dato che la principessa, dopo appena due anni, ha abbandonato il sovrano scappando con i figli nel Regno Unito. Una fuga costatale passaporto e titolo reale.

E nel 2001 ecco la terza moglie, Srirasmi Suwadee, membro del servizio reale. Qui le cose si fecero più complicate dato che il matrimonio, reso pubblico solo nel 2005, finì con un divorzio nel 2014 e la donna venne accusata di essere complice delle pratiche corrotte dei suoi familiari.

Anche in questo caso fine dei titoli reali.

E siamo a maggio di quest’anno quando il vulcanico re si unisce in matrimonio con la quarta sposa,Suthida Tidjai, hostess delle linee aeree tailandesi, promossa sul campo generale dell’esercito.

Ma per non farsi mancare proprio nulla ecco, un paio di settimane fa, la nuova unione aggiunta con Sineenat Wongvajirapakdi, di professione infermiera.

Tutta questa girandola di unioni e una presunta ‘ludopatia’ hanno rovinato l’immagine di rigore e serietà che la monarchia tailandese aveva da sempre.

E comunque il re nonostante le sue eccentricità, non è parso certo ingenuo relativamente alle sue vicende economiche.

Ha infatti subito promulgato una nuova legge per mettere sotto il controllo reale quella che viene chiamato ‘l’Ufficio delle proprietà reali’, l’istituzione che gestisce i multimilionari investimenti della monarchia nel paese.

E se tutto ciò non bastasse ecco una nuova legge che esenta il sovrano dal pagare le imposte dovute per i suoi terreni.

In tutto questo i tailandesi sembrano essere muti.

In fondo ci vuole una prova di fede verso una figura che dovrebbe essere emanazione divina.

Emanazione divina sulla carta ma con i piedi ben piantati nella realtà terrena.