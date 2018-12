La destra di Vox vale già l'8%. Sondaggio choc scuote la Spagna

2 milioni di voti questo è l’ imprevedibile risultato che avrebbe la formazione di destra spagnola Vox, protagonista già di un clamoroso successo in Andalusia, in eventuali prossime elezioni nazionali. Questo infatti è quello che si evince da un sondaggio del giornale online spagnolo El confidencial. Il dato davvero incredibile, se si considera che a Settembre la formazione politica di Abascal secondo i sondaggio avrebbe dovuto ottenere circa 700.000 voti a livello nazionale. In pochi mesi quindi il partito “ sovranista” spagnolo avrebbe più che raddoppiato i consensi a danno sopratutto dei popolari, ma anche degli stessi socialisti di Sanchez, dati in leggero calo di consenso, anche se sempre accreditati come primo partito. Sempre secondo il sondaggio Vox otterrebbe circa l 8% dei consensi assumendo un peso certo non irrilevante nel nuovo ipotetico parlamento spagnolo. Sempre secondo i dati del sondaggio, infatti, i socialisti sarebbero la prima forza del paese con il 25,8% dei suffragi, seguiti dai centristi di Ciudadanos con il 20, 5% e i popolari al 19,6. Ma proprio grazie all’incredibile risalita della formazione guidata da Santiago Abascal, la coalizione di centrodestra sarebbe in testa con il 48,5% dei voti contro il 41% del centro sinistra. Insomma gli scenari che si potrebbero aprire rischiano di capovolgere tutti gli attuali assetti del potere spagnolo. Vox potrebbe diventare l ago della bilancia per la formazione di un nuovo esecutivo di centro destra. Ecco perché il governo Sanchez dovrebbe preoccuparsi molto delle sue politiche troppo “ aperte” verso la politica della accoglienza, imposta dalla comunità europea. Politica troppo norbida, che evidentemente sta punendo la stessa destra dei popolari, che con la nuova leadership di Pablo Casado, non sembrano riuscire ad attrarre il vento della protesta che si sta diffondendo per il paese. Secondo i dati emersi dal sondaggio di IMOP insight per il quotidiano iberico, infatti, il 67% dei votanti di Vox apparterrebbero al bacino elettorale dei popolari, ma un buon 5% sarebbero quelli che dai socialisti sposterebbero il loro voto verso il partito di destra. Interessante anche capire la caratterizzazione del votante tipo di Vox, che è per la maggior parte maschio ( 55%) nella fascia di età compresa fra i 29 e i 55 anni, con alto livello di scolarizzazione è un buon reddito. Ma come si spiega questo exploit di Vox? Sempre secondo detto sondaggio una della prime motivazioni, accanto alla questione dell’ indipendenza della Catalogna, riguarda il problema dei migranti, che anche grazie alla politica accomodante di Sanchez e quella invece molto più drastica del nostro paese, ha determinato un vero e proprio boom di sbarchi nella penisola iberica di cittadini extracomunitari, con tutte le implicazioni che esso comporta. E D’ altra parte i nuovi possibili elettori non sembrano molto ottimisti sul 2019 del proprio paese. Secondo il 73% di questi, infatti, le cose sicuramente peggioreranno, sia sul fronte economico che su quello ella sicurezza. Quindi secondo molto questo exploit sarebbe da addebitare per la maggior parte ad un senso di sfiducia e di insoddisfazione verso l’ attuale esecutivo, che sfocerebbe in un voto protesta. Secondo il 59% degli spagnoli, poi, un nuovo ingresso di Vox nelle istituzioni spagnole, sarebbe un pericolo per la democrazia. Mentre il 28% pensa che sia una cosa buona. Solo negli elettori del Pp, la maggioranza e cioè il 57% crede che la presenza di Vox in parlamento sarebbe un fatto positivo. Difficile però pensare che questo voto possa essere solo frutto della protesta e della insoddisfazione di ampi strati della popolazione, considerando sia il fatto che elettore medio di Vox sembra appartenere proprio a chi non ha grossi problemi economici e sia al fatto che comunque la Spagna rimanga uno dei paesi con i tassi di crescita maggiori di tutta l ‘ intera eurozona. Quello comunque che pare incontrovertibile è che anche in Spagna, che rimane uno degli ultimi baluardi della sinistra al governo in Europa, sta cambiando il vento e i “ sovranisti” sembrano in enorme crescita, come in Francia, in Italia ed in Germania. Difficile immaginare cosa potrà accadere da qui a Maggio 2019, ma sicuramente il voto alle europee, alla luce di tutto ciò ,porterà inevitabilmente grandi cambiamenti agli attuali equilibri del parlamento europeo. Forse è proprio per questa consapevolezza che forse la comunità europea sta usando il pugno di ferro sulla manovra con chi, per esempio in Italia già governa, mente sembra molto più morbido con chi come là Francia e la stessa Spagna non hanno ugualmente comportamenti virtuosi dal punto di vista delle regole sul deficit. Ed e per lo stesso motivo forse che Salvini,che sa bene di avere di fronte a se una opportunità unica, non vuole rischiare di compromettere tutto per qualche decimale di deficit in più.

www.mediateccando.blogspot.com