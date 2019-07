I medici annunciano di aver ripreso la procedura di interruzione delle terapie per Vincent lambert, paziente tetraplegico in stato vegetativo da piu' di 10 anni. Lo hanno annunciato alla famiglia i medici dell'ospedale di Reims. "Il corso della procedura di cessazione dei trattamenti", che la Corte di Cassazione aveva riaperto venerdi', "continuera' da questo giorno", ha detto scritto via email il dottor Vincent Sanchez a ciascun membro della famiglia di lambert.