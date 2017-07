Eisenberg, nuovo ambasciatore Usa in Italia: finanziere e amico di Trump

Usa: chi e' Eisenberg, nuovo ambasciatore in Italia

Finanziere ex partner di Goldman Sachs, repubblicano moderato e amico personale di Donald Trump, Lewis Michael Eisenberg, classe 1942, sara' il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Ha giocato un ruolo di primo piano durante le elezioni. E' stato presidente del "Trump Victory Fund", che coordinava la raccolta fondi per la campagna di Donald Trump e per il partito Repubblicano. E' nato a Chicago ma vive a New York dagli anni Sessanta quando vi si e' trasferito per studiare alla Cornell University dove ha ottenuto un master in business administration. Nel 2002 venne nominato per la prima volta tesoriere del Grand Old Party (Gop): una carica che mantenne fino al 2004 e alla quale e' tornato nel 2015, mentre si scaldavano i motori delle presidenziali 2016. Aveva inizialmente appoggiato la candidatura di Jeb Bush alle primarie repubblicane ma ha dirottato i finanziamenti verso la campagna di Trump. E' stato il cofondatore della societa' di private equity, Granite Capital, negli anni Novanta, e dalla Granum Communications. E' di famiglia ebraica ed e' stato, tra l'altro direttore della Jewish Chautauqua Society che sponsorizza studi ebraici all'universita'. Eisenberg e la moglie Judith hanno tre figlie (Lisa, Stacy e Laura) e dieci nipoti. La sua nomina come ambasciatore in Italia e San Marino dovra' essere confermata dal Senato.