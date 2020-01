Libano, formato nuovo governo guidato da Hassan Diab

Il premier libanese incaricato Hassan Diab ha annunciato di aver formato un nuovo governo. Lo rendono noto dalla presidenza libanese. Lo scorso 29 ottobre si era dimesso il premier Saad Hariri 13 giorni dopo l'inizio delle proteste di piazza nel Paese dei Cedri. Nei giorni scorsi l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso la sua ''preoccupazione'' per il ''crescente numero di scontri violenti'' tra i manifestanti e le forze della sicurezza in Libano, accusando direttamente la polizia di fare un uso ''immotivato e sproporzionato'' della forza.

Nelle scorse ore il ministro delle Finanze facente funzione, Ali Hassan Khalil aveva anticipato la formazione del nuovo governo. "Ore e saremo testimoni di un nuovo governo. Il presidente (del Parlamento Nabih, ndr) Berri ha fatto tutto il possibile per facilitare la sua nascita e ha avuto contatti con tutti, inclusa la leadership. Anche Hezbollah ha mantenuto un ruolo positivo", aveva scritto su Twitter Khalil.