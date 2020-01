Libia, a Misurata abbattuto drone di Haftar

Libia: media, a Misurata abbattuto drone di Haftar

Le forze che sostengono il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Fayez al-Sarraj hanno abbattuto un drone militare in volo su Misurata. Lo scrivono i media libici, tra i quali The Libya Observer e l'emittente televisiva al-Ahrar, secondo cui il mezzo aereo apparterrebbe agli Emirati Arabi Uniti, schierati al fianco del generale dell'Esercito nazionale libico (Lna) Khalifa Haftar. Al-Ahrar Tv ha pubblicato sul proprio account Twitter il video del presunto abbattimento del drone, mentre The Libya Observer ha pubblicato una serie di foto in cui si vedono parti del drone colpito.

LIBIA: DI MAIO, PREOCCUPATO PER VIOLAZIONE TREGUA, INACCETTABILE BLOCCO PETROLIO

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto oggi colloqui telefonici con i ministri degli Esteri tedesco e austriaco. Al centro dei colloqui, a quanto si apprende, la situazione in Libia e le azioni da intraprendere in ambito Ue a seguito della conferenza di Berlino, a partire da iniziative che possano garantire il rispetto dell'embargo sull'ingresso di armi in Libia. Di Maio ha poi espresso profonda preoccupazione per le violazioni della tregua, ribadendo il massimo impegno dell'Italia per spingere le parti a ristabilire e rispettare la tregua e a tornare al dialogo, a partire dal prossimo incontro del Comitato militare misto. Il titolare della Farnesina ha infine sottolineato come il blocco prolungato della produzione di petrolio sia inaccettabile e stia creando danni duraturi all'economia del Paese e al popolo libico.