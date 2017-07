Libia, accordo Serraj Haftar: cessate il fuoco ed elezioni

Libia: Serraj-Haftar, accordo per cessate il fuoco ed elezioni

Il premier libico Serraj e il generale Haftar, a Parigi per un incontro promosso dal presidente Macron, si sono impegnati per un cessate il fuoco in Libia e lo svolgimento di elezioni appena possibile.

Gli impegni tra il capo del governo di Tripoli e l'uomo forte dell'est della Libia sono contenuti in una bozza di dichiarazione comune diffusa dalla presidenza della Repubblica francese. Fayez al-Serraj e Khalifa Haftar si incontreranno nel pomeriggio sotto l'egida del presidente francese, Emmanuel Macron.