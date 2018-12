Libia, Conte vede Serraj: 2019 sia l'anno della svolta

Giuseppe Conte ha incontrato a Tripoli il presidente Al Serraj. Nel corso del colloquio, a quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, il premier ha auspicato che il 2019 possa essere "l'anno della svolta" per la Libia. "Non vogliamo decidere le sorti del popolo libico, ma come Paese abbiamo a cuore le sue sorti ed e' questa la ragione per cui ci siamo incontrati a novembre a Palermo e per cui oggi sono qui: c'e' una premura dell'Italia di offrire un contributo affinche' possiate trovare un percorso di pace e di stabilita'".