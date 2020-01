Libia, Erdogan-Conte: "Tregua duratura. Percorso condiviso sotto l'egida Onu"

Libia: Erdogan, presenza Onu da osservatori - "La presenza Onu puo' essere opportuna" in qualita' di "osservatori". Lo afferma il presidente turco Erdogan, parlando della Libia. "Faremo in modo che il processo" verso la pace "sia piu' duraturo. Dobbiamo mettere un punto definitivo perche' si arrivi alla pace", ha aggiunto Erdogan.

Libia: Erdogan, processo di pace sia molto piu' solido - "A Mosca i colloqui stanno andando avanti, si concluderanno verso sera. L'andamento e' positivo, l'ho saputo dai miei collaboratori". Lo ha detto Il presidente turco Erdogan, dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte. "Faremo in modo che il processo di tregua sia molto piu' solido. Speriamo di riuscire a mettere un punto definitivo sulla crisi perche' in Libia domini la pace", ha concluso Erdogan.

Libia: Conte, serve garantire stabilita' - "Il cessate il fuoco puo' risultare una misura molto precaria se non inserito in uno sforzo della comunita' internazionale per garantire la stabilita' in Libia". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Libia: Conte, non possiamo ancora cantar vittoria - "Confidiamo che la tregua venga siglata. Non possiamo cantar vittoria su un singolo step. Sara' importante anche rispettare la tregua e ritrovarsi a Berlino". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando della Libia dopo aver visto il presidente turco Erdogan ad Ankara.

Libia: Conte, lavorare perche' sia unita, autonoma e sovrana - Alla conferenza di pace di Berlino "ci saranno anche gli attori libici. Non e' possibile parlare di Libia se non con un approccio inclusivo. Qui si tratta di un processo politico" da compiere, "non partiamo da zero. E' improprio anticipare le conclusioni, ma l'Italia raccomandera' sempre di lavorare per una Libia unita, autonoma e sovrana". Lo ha detto il premier italiano Giuseppe Conte oggi ad Ankara per incontrare il presidente turco Erdogan. "Questo richiedera' del tempo. Non sara' facile arrivare alle elezioni. Serve comunque realizzare un processo elettorale, l'Italia lavorera' in questa direzione", ha aggiunto il presidente del Consiglio.

M.O.: Conte, preoccupa ondata tensioni - Anche in altri scenari delicati come quello siriano, iraniano e iracheno l'ondata delle tensioni del Medio Oriente ci preoccupa molto perche' rischia di precipitare la regione in una spirale ancora perversa di instabilita'". Cosi' il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro con il presidente turco Erdogan. "Ecco perche' l'unica reazione da assumere e da offrire - ha aggiunto - e' l'intensificazione degli sforzi diplomatici e politici per riportare la situazione di normalita', perche' la sicurezza di quell'area sta particolarmente a cuore all'Italia. Lo dimostriamo in modo concreto, anche perche' l'Italia e' la seconda forza che contibuisce con mezzi e uomini al contrasto al terrorismo in seno alla coalizione anti Daesh".

Libia: Conte, tregua sia definitiva. Serve dialogo - "L'iniziativa turco-russa auspico che possa dare un tregua definitiva. Dobbiamo lavorare tutti per questo obiettivo comune. Serve in dialogo duraturo". Cosi' il premier Giuseppe Conte, dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Turca Erdogan. "L'Italia - ha aggiunto - ha sempre assunto una posizione molto chiara e questo ci da' credibilita'. Faccio appello ai libici perche' ogni loro comportamento decide il loro futuro, quindi devono scegliere quale futuro vogliomo: se uno democratico troveranno nell'Italia sempre un alleato".

Libia: Conte, a Berlino importante invitare tutti attori - "Siamo stati aggiornati sull'andamento dei colloqui a Mosca, confidiamo che la tregua venga siglata, ma poi sara' importante non solo questo ma che venga rispettata e ritrovarsi a Berlino". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente della Repubblica Turca Erdogan. "Alla Conferenza di Berlino - ha detto Conte - e' importante richiamare tutti i soggetti con ampiezza di rappresentativita'. Nei colloqui che abbiamo avuto, sappiamo che ci saranno anche gli attori libici".

Libia: Conte, Ue avra' un grande ruolo - L'Italia lavora perche' sulla Libia si compia il percorso "gia' disegnato sotto l'egida Onu. L'Ue a Berlino avra' un grande ruolo. Anche Turchia e Russia lo avranno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.