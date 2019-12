Libia, Erdogan: "Pronti a sostegno aereo, navale e terrestre"

Ankara si dice disposta, se necessario, ad incrementare gli aiuti al governo di Tripoli. "Sia assolutamente chiaro che non volteremo le spalle all'accordo di sicurezza che abbiamo firmato con il governo libico", ha dichiarato, durante una visita ai cantieri navali di Gölcük, nella Turchia settentrionale, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sottolineando anzi come "se necessario, aumenteremo la dimensione militare di questo appoggio e valuteremo tutti i tipi di opportunità su terra, mare e aria".

Nelle ultime ore le forze libiche fedeli a Khalifa Haftar hanno annunciato di aver sequestrato al largo della città orientale di Derna un'imbarcazione battente bandiera di Grenada con a bordo un equipaggio di tre persone di cittadinanza turca. Poche ore prima il parlamento di Ankara aveva ratificato una mozione sull'approvazione dell'accordo di cooperazione militare e in materia di sicurezza tra Turchia e Libia e il vice presidente turco Fuat Oktay aveva ribadito che la Turchia è pronta a "fare il necessario" per il dispiegamento di truppe turche in Libia se ci sarà un'esplicita richiesta da parte del governo di Tripoli.