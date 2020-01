Libia, la vittoria diplomatica di Merkel. A Berlino anche Putin e Pompeo

La pace in Libia dipendera' in parte dal successo della Conferenza di Berlino. E il successo della Conferenza di Berlino dipendera' in tutto dall'autorevolezza di chi vi partecipera'. Cosi' nelle ultime ore si rincorrono le voci su presenze e assenze, confermate e smentite, dei leader che hanno in mano il dossier libico. Dagli Stati Uniti, scrivono diverse fonti tra cui il quotidiano panarabo al Sharq al Awsat, arriveranno sicuramente il segretario di Stato, Mike Pompeo, e potrebbe accompagnarlo il consigliere per la Sicurezza nazionale, Robert O'Brien. Un segnale chiaro da Washington che vuole ancora avere voce in capitolo sulla Libia. Da Berlino, scrive Al Jazeera, viene confermata inoltre la presenza dei due principali artefici della tregua in vigore da domenica scorsa: il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. E ancora: al tavolo ci sara' il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, nonostante gli screzi con Ankara. L'Onu sara' rappresentata al grado piu' alto con l'intervento del segretario generale, Antonio Guterres.

Dalla Libia ancora non ci sono conferme ufficiali su chi volera' in Germania. Sia il presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj, sia il suo avversario, il generale della Cirenaica Khalifa Haftar, sono stati ufficialmente invitati. Oggi il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha ribadito l'invito durante una telefonata con al Serraj. Secondo il suo consigliere, Hassan El Honi, partecipera'. Ma ancora nulla di ufficiale. Lo stesso vale per Haftar, dato ieri per certo da Al Arabiya. A livello europeo e' attesa la partecipazione, ovviamente, dell'Italia, grande sponsor della Conferenza, con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La cancelliera Angela Merkel fara' gli onori di casa e probabilmente ricevera', tra gli altri, il presidente francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro britannico, Boris Johnson. Non manchera' certamente l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell, cosi' come alcuni esponenti dell'Unione africana. Dalla regione sono inoltre attesi il neo presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune e il neo presidente tunisino, Kais Saied. Sicuramente anche gli emiratini invieranno un proprio rappresentante. Non manchera' nemmeno la Cina, sempre piu' presente in Africa.