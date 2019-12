Libia, missione turca per un anno. Via libera in arrivo il 2 gennaio

Sara' di un anno la missione militare turca in Libia, per l'inizio della quale serve pero' il voto favorevole del Parlamento turco. Una missione per la quale si stanno accelerando al massimo i tempi della discussione della mozione, arrivata oggi in Parlamento, che si riunira' d'urgenza il prossimo 2 gennaio per discuterla e votarla, anticipando i tempi della ripresa dei lavori, inizialmente prevista per il 7.

A darne conferma il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, che ha presentato il testo ai leader dei partiti di opposizione, dopo aver incassato ieri la fiducia del partito ultranazionalista Mhp, alleato del partito al governo Akp, che garantisce al presidente turco Recep Tayyip Erdogan i numeri necessari a far passare la mozione per l'invio di truppe in Libia.