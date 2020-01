Libia, Serraj e Haftar a Mosca da Putin. La tregua si firma a Mosca

Prima un ruolo decisivo nel determinare la tregua. Ora addirittura la firma allo stop temporaneo delle ostilità a Mosca. Vladimir Putin riesce dove il premier italiano Giuseppe Conte la scorsa settimana ha fallito, con tanto di scivolone diplomatico. Un epilogo che dimostra tutta l’inconsistenza dell’Europa e del governo italiano nel disegnare il futuro della Libia.





Il capo del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Serraj e il generale Khalifa Haftar sono attesi infatti oggi nella capitale russa da Vladimir Putin, dove "si terranno contatti inter-libici sotto l'egida dei ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Turchia e nell'ambito dell'iniziativa dei presidenti della Federazione russa e della Turchia". Un incontro che era in dubbio fino a stamattina.

Lo ha annunciato una nota del ministero degli Esteri russo all'indomani dell'entrata in vigore di una tregua nel Paese nordafricano.

La discesa in campo di Putin, sostenitore dell’uomo forte della Cirenaica, Haftar e di Erdogan che al contrario supporta il Governo di accordo nazionale libico (Gna) guidato da Fayez al Sarraj, riconosciuto dall’Onu hanno fatto sì che la tregua dichiarata dalle 24 di sabato, anche se fragile, tenesse. Ieri infatti in Libia il primo giorno di cessate il fuoco, risultato di uno sforzo diplomatico internazionale che ha visto Turchia e Russia insieme, in una richiesta congiunta martedì scorso nonostante gli interessi contrapposti nell’area, ha tenuto benché vi siano state accuse reciproche di violazione da parte delle due fazioni in lotta.



Ieri al Sarraj è volato a Istanbul per incontrare Erdogan per rilanciare una conferenza di pace, su cui stanno lavorando anche le capitali europee. Mentre sabato, Putin ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel e sempre ieri ha parlato al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron, parti che hanno sottolineato l’importanza del rispetto della tregua. Per la conferenza di pace si vedrà.



Intanto oggi, il futuro del Paese nord-africano, centro di interesse strategici italiani, con una forte presenza dell'Eni sul territorio, inizierà a scriversi, a differenza del passato, a Mosca, sulla base dei negoziati portati avanti da Russia e Turchia.