Londra, alcune persone a terra, pugnalate. La polizia: "E' terrorismo"

"Un uomo è stato colpito da ufficiali armati a #Streatham. In questa fase si ritiene che alcune persone siano state pugnalate. Le circostanze sono in fase di valutazione; l'incidente è stato dichiarato legato al terrorismo". Lo scrive su Twitter la polizia britannica. Secondo le prime ricostruzioni, alle 14 un uomo avrebbe iniziato ad accoltellare diversi passanti a caso in una strada di negozi e bar. C’è chi dice che avesse anche una cintura esplosiva (vera o falsa) ma ciò non è stato confermato sinora dalle autorità.



La polizia è intervenuta immediatamente e ha sparato all’aggressore, le cui condizioni non sono note, ma in diversi video sui social network è immobile, riverso a terra. Ignote anche le generalità dell’uomo. Il bilancio per ora è di “diversi feriti”, trasportati negli ospedali più vicini, le cui condizioni non sono ancora chiare. La polizia ha cordonato tutta la zona intorno al luogo dell’incidente.

L'attacco ricorda quello avvenuto a novembre nel centro della stessa città: un uomo che indossava una finta veste esplosiva ha accoltellato a morte due persone e ne ha ferite tre prima di essere ucciso.