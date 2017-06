Londra, camion sulla folla vicino alla moschea: un morto, almeno 12 feriti

Foto Twitter @Thomasvanhulle

Ancora sangue e terrore a Londra. Un uomo è morto dopo essere stato investito stanotte da un van piombato su un gruppo di fedeli musulmani all'uscita della moschea di Finsbury Park. Lo riporta Scotland Yard, aggiungendo che l'uomo e' deceduto sulla scena. I feriti ricoverati in ospedale sono invece 12 secondo il servizio di ambulanze cittadino. La polizia conferma poi l'arresto dell'autista del van, un 48enne, mentre sottolinea che al momento non risulta alcun accoltellamento.

La moschea nel mirino e' quella da dove l'imam egiziano Abu Hamza lanciava i suoi messaggi incendiari ai fondamentalisti salafiti. Il van e' finito sulla folla di fedeli che uscivano, al termine delle preghiere del Ramadan, poco dopo mezzanotte ora locale. L'arresto e' stato filmato. La premier, Theresa May, ha parlato di "un attacco terroristico potenziale", annunciando una riunione d'emergenza nella mattinata e confermando che l'inchiesta e' stata affidata all'unita' antiterrorismo. Il consiglio musulmano della Gran Bretagna ha diffuso un comunicato parlando di attentato terroristico e di "violenta manifestazione" di islamofobia. Nella zona dove l'incidente ha avuto luogo, Sevens Sisters Road, nel quartiere di Islington, ci sono almeno quattro moschee.

Gb: in un video l'arrestato; voleva "uccidere tutti i musulmani"

In un filmato, pubblicato dai media britannici, si intravede il volto dell'uomo che, a bordo di un van, nella notte e' piombato sui fedeli all'uscita della moschea di Finsbury Park, a nord di Londra. Il filmato lo mostra sul furgone della polizia, subito dopo l'arresto, mentre la folla si accalca attorno e di sottofondo si sente il vociare dei presenti. Secondo testimoni, l'uomo, prima di essere bloccato a terra, ha urlato che "voleva uccidere tutti i musulmani". Non e' ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Ma i presenti hanno riferito che il furgone e' piombato su un gruppo di persone che erano accorse ad aiutare una persona anziana, caduta a terra, forse per l'eccessivo caldo. L'uomo arrestato e' stato portato in ospedale per una perizia psichiatrica.

Gb: centro islamico moschea Finsbury Park fa appello alla "calma"

"Appello alla calma" del Muslim Welfare House, il centro islamico situato a Seven Sisters Road, vicino la moschea di Finsbury Park, a nord di Londra, dove nella notte un furgone e' piombato su un gruppo di musulmani, al termine della preghiere del Ramadan. "Abbiamo lavorato intensamente per decenni per costruire una comunita' pacifica e tollerante qui a Finsbury Park e condanniamo totalmente ogni atto di odio che cerca di dividere la nostra meravigliosa comunita'", si legge nella nota. "In questo momento chiediamo la calma. E non aiuta a questo scopo fare speculazione sull'accaduto".