Londra violenta: un altro 17enne ucciso per strada

Ancora sangue a Londra. Un 17enne è stato ucciso con un colpo di pistola nella zona Southwark. La Metropolitan Police, come si legge in una nota diffusa stamane, non ha ancora formalmente identificato la vittima.

Gli inquirenti, prosegue il comunicato, auspicano la collaborazione di eventuali testimoni di "chiunque fosse nei pressi di Aberfeldy House al momento della sparatoria".

A Liverpool, invece, nelle stesse ore un 20enne è stato accoltellato amorte: inutile la corsa in ospedale, il giovane è deceduto.