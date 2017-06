Emmanuel Macron scatena la fantasia dei fotografi e degli internauti.

In Francia è tradizione di modificare a piacimento la fotografia ufficiale del numero uno dell'Eliseo, a volte con le bandiere del sindacato in segno di protesta e altre con il presidente in luoghi insoliti del mondo.

L'immagine ufficiale di Macron presidente è finita in un biliardino grazie alla creatività di un cliente di un bar di un paesino della Francia sperduta.