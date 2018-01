Macron, grandi affari in Cina: venduti 184 Airbus A320

Cina: ordina 184 Airbus A320 per conto di 13 compagnie

La Cina ha ordinato 184 Airbus A320 per conto di 13 compagnie aeree, con consegna 2019-2020, a prezzi di catalogo. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron nel corso del suo viaggio in Cina.

Il valore dell'operazione non e' noto ma dovrebbe essere intorno ai 18 miliardi di dollari. L'annuncio arriva dopo i colloqui tra Macron e il presidente cinese, Xi Jinping. Airbus ha gia' annunciato un accordo per incrementare la produzione di A320 in Cina. lo scorso novembre, dopo la visita di Donald Trump in Cina, il presidente Usa annuncio' la fima di un accordo con Pechino che prevedeva un ordine con Boenin di 300 aerei per u valore complessivo di 37 miliardi di dollari.