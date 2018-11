Macron "lo psicopatico" subì un "abuso" dalla futura moglie Brigitte

Macron, all’età di 15 anni, ha subito un grave abuso sessuale perpetrato dall’allora sua insegnante Brigitte Trogneux, che all’epoca aveva 39 anni. E’ quanto afferma il psichiatra prof. Adriano Segatori. Successivamente si sono sposati nel 2007 (29 anni lui, 53 lei) ed i fatti che sono stati presentati al pubblico hanno raccontato del coronamento di un grande amore. La verità è che lo sviluppo psichico di questo bambino, perché tale era all’epoca quando subì la violenza, è stato bloccato da una seduzione psicologica oltre che fisica. Freud (lo spiega in Totem e Tabù) direbbe che è stato superato un limite che la nostra mente non può sopportare; violenza tra le altre cose compiuta nei quartieri bene di Parigi e dunque maggiormente condizionanti nella vita di un personaggio destinato ad occupare posti prestigiosi nella pubblica amministrazione francese. Se un fatto del genere fosse accaduto nelle banlieu, probabilmente sarebbe finito in mano ai servizi sociali.

Brigitte sarebbe finita in carcere in quanto colpevole di violenza su minore. Dunque si tratta di reato la cui problematica è da ricondurre alla pedofilia, con tutto quello che ne consegue. Il superamento innaturale di quel tabù, sottolinea il professore, ha ingenerato in Macron un delirio di onnipotenza e disprezzo delle classi meno abbienti (molto diffuso negli ambienti di sinistra). Dunque l’attuale presidente della repubblica francese non è una persona lucida nei suoi atteggiamenti. La sua ottima educazione ha portato il suo trauma verso atteggiamenti narcisistico-patologici. Dunque abbiamo a che fare con una persona dai bassi freni inibitori, che si sente onnipotente, dagli istinti maligni.

Macron è, per la psicologia comportamentale, uno “psicopatico”. Ultimamente lo abbiamo visto abbracciare dei ragazzi di colore pregiudicati nudi, ha protetto oltre il consentito la sua guardia del corpo dopo che era stata beccata a pestare dei dimostranti. Sembra che Brigitte lo abbia redarguito molto pesantemente a tal punto che i portavoce dell’Eliseo non hanno potuto smentire l’accaduto. Questa personalità instabile ha perennemente bisogno di allontanare i problemi perché non è in grado di soppesarli con lucidità; Egli è pertanto fortemente influenzabile e non c’è da meravigliarsi se da tempo l’Italia è diventata la nazione che attacca maggiormente, ingerendo anche in fatti politici che non gli dovrebbero competere. Macron è dunque uno “psicopatico” superficiale la cui consorte, specializzata in tecnica teatrale, ha cercato di dargli gli strumenti per non far apparire questa sua problematica in modo così evidente. Inoltre, da buon rappresentate della sinistra (il suo è un programma che ruota attorno alla flessibilità del lavoro, la permanenza in Europa e le frontiere aperte e dunque di sinistra), insulta i lavoratori delle miniere alcolizzati, le donne che per lui sono stupide ed ignoranti e via dicendo.

Ha cercato di smentire queste sue affermazioni ma la verità è che ha parlato il suo inconscio. Su fronte italiano c’è seriamente da tenerlo sotto osservazione in quanto si sta muovendo in maniera disordinata nei nostri confronti sia dal punto di vista politico, fomentando l’odio di molti paesi europei, sia a livello di politica estera incentivando posizioni militari vòlte a destabilizzare le aree sahariane al fine di metterci in ulteriore difficoltà nella politica immigratoria. Uno “psicopatico” ai vertici della politica e dell’ economia rovina intere società; la sua fragile identità sta mandando verso la destabilizzazione la Francia, ormai sempre più vittima di disordini sociali riportati su molti giornali francesi. Bande di sballati sono ormai padroni di ampie parti della capitale francese, incendi e sommosse si verificano sempre più di frequente nelle periferie alle porte di Parigi. I nostri media succubi, tutti intenti a dare del fascista a Salvini, non stanno vedendo che la sinistra francese, guidata da Mélanchon, sta guadagnando sempre più consensi non predicando le ideologie tanto care alla nostra sinistra e sposate in gran parte da Macron ma invocando maggior ordine e giustizia tanto che alcuni commentatori sono arrivati a supporre una continuità ideologica con il fronte lepenista.

Se la Francia è arrivata a questo punto è perché Macron la sta conducendo alla distruzione. Probabilmente il suo narcisismo patologico non gli fa più amare la sua patria e ama solo se stesso. Sono atteggiamenti che, come ho detto, anche in Italia sono riconducibili a molti intellettuali di sinistra; come quelli con la maglietta rossa ed il rolex al polso, che, vergognasamnte, incolpano non i veri colpevoli ma chi è stato vittima.