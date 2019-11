Omicidio Caruana Galizia: arrestato a Malta presunto tramite mandanti-killer

Vuole la grazia per svelare chi e' la 'mente' dietro l'omicidio di Daphne Caruana Galizia: l'uomo, sospettato di essere l'intermediario tra il mandante e gli esecutori materiali, e' stato arrestato giovedi' scorso dalla polizia maltese ed e' stato ascoltato in questi giorni dagli inquirenti che lavorano all'assassinio della giornalista, fatta saltare in aria il 16 ottobre 2017. La polizia, riferisce il Times of Malta, ritiene che si siano almeno uno o due altri sospetti coinvolti nell'omicidio di Caruana Galizia che non sono stati ancora portati alla luce. Oltre alla testimonianza dell'uomo, gli investigatori sperano di ricevere prove dall'analisi dell'Europol sui dispositivi che gli sono stati sequestrati. Le condizioni per la grazia sono state al centro di intensi colloqui tra la polizia, il procuratore generale e il premier Joseph Muscat. Si ritiene che l'uomo sia il collegamento tra il mandante dell'omicidio e gli uomini che hanno reperito l'esplosivo e che lo hanno materialmente commesso. La questione sara' discussa durante la riunione di gabinetto di oggi, hanno riferito fonti rilanciate dal quotidiano maltese.