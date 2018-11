Malta, identificati mandanti dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia

"Piu' di due" sono i mandanti dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia dell'ottobre 2017 a Malta: lo hanno detto gli investigatori al Times of Malta. Per il momento, sono stati incriminati soltanto i tre uomini accusati di aver materialmente piazzato nell'auto della giornalista la bomba e di averla innescata. Il quotidiano maltese ha contattato la famiglia Caruana Galizia, che non era ancora stata informata dalla polizia su questi ultimi sviluppi.