Malta, il caso Caruana fa cadere il governo. Muscat si dimette, imbarazzo Pse

Cedendo al pressing che arriva da piu' parti sull'onda dell'inchiesta sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, il premier maltese, Joseph Muscat, sarebbe pronto a dimissioni "imminenti". Lo riferisce Times of Malta. Un caso imbarazzante non solo per Muscat, il cui "regno" politico sull'isola sembrava non conoscere intoppi fino a qualche mese, ma anche per il partito Socialista Europeo, all'interno del quale Muscat ricopre un ruolo molto influente. Se aggiunto al caso Dancila in Romania si capisce come i Socialisti europei non se la passino benissimo di recente.

Nel frattempo è stato nuovamente rilasciato su cauzione Yorgen Fenech, l'imprenditore maltese arrestato nei giorni scorsi nell'ambito delle indagini sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, avvenuto a ottobre 2017. Lo riporta il Malta Independent. La notte scorsa le autorita' maltesi avevano respinto la richiesta di grazia avanzata dall'uomo d'affari, dopo una riunione fiume del gabinetto di governo. Fenech era stato arrestato lo scorso 20 novembre sul suo yacht a largo di Pembrole, dopo aver lasciato Portomaso. Da allora e' stato arrestato e rilasciato quattro volte, ogni 48 ore, che e' il termine entro cui vanno formalizzate le accuse. Il miliardario e patron dei casino' aveva promesso, in cambio della grazia, di rivelare informazioni sul ruolo nell'omicidio Caruana dell'ex braccio destro del premier, Keith Schembri, e degli ex ministri Konrad Mizzi and Chris Cardon.