Malta, omicidio Caruana Galizia: negata la grazia a Fenech

E' stata respinta dal gabinetto del governo Malta la richiesta di grazia dell'imprenditore Yorgen Fenech coinvolto nell'omicidio della giornalista Dafne Caruana Galizia. Lo ha annunciato il premier Joseph Muscat al termine della riunione fiume dell'esecutivo precisando di essersi astenuto. "Ha ricevuto due richieste di grazia per Fenech. La prima domenica con il parare negativo del capo polizia e del procuratore generale che ho respinto - ha dichiarato - e la seconda in queste ore. Nonostante il nuovo parere negativo del capo della polizia e del procuratore generale ho deciso di astenermi e di far decidere il gabinetto che all'unanimità l'ha respinta".