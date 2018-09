Marine Le Pen dallo psichiatra? Follia dei giudici anche in Francia

Pensavamo di averle osservate tutte, dalle violazioni della non retroattività, pignoramenti preventivi di fondi (anche futuri) ledendo i principi costituzionali, avvisi di garanzia a mezzo stampa, indagini per sequestro di persona, tortura, ad un Ministro degli Interni che da l'indirizzo politico ad un Paese, e invece no. Coup de théâtre direbbero i cugini d'oltrape.In Francia la procura di Nanterre denuncia la leader del Rassemblement National (ex Front National) Marine Le Pen, ordinando una perizia psichiatrica. Rea di avere pubblicato via twitter le foto delle esecuzioni dello Stato islamico. Stupita lei stessa: "Dai magistrati bisogna aspettarsi di tutto, credevo di aver visto tutto, e invece no. Per aver denunciato gli orrori di Daesch attraverso dei tweet la giustizia mi sottopone ad una perizia psichiatrica. Fino a dove vogliono arrivare?".Non v'è limite alla fantasia, ma neanche ai mezzi politici con cui si armano le corti di giustizia europee, pur di demolire i venti sovranisti che, le opposizioni democratiche, non riescono a sfaldare. È immediato Matteo Salvini nel dare man forte all'alleata: ''Una procura ordina una perizia psichiatrica per Marine Le Pen. Non ho parole! Solidarietà a lei e ai francesi che amano la libertà!''.Ovviamente la Le Pen non ha alcun intento di porgere l'altra guancia: "Non ci andrò, beninteso, aspetto di vedere come i magistrati mi costringeranno". Manderanno una volante e l'accompagneranno coattivamente? Verrà condannata in contumacia?Di sicuro è che gli uffici burocratici e gli enti preposti al potere giudiziario verranno chiamati in solido al vaglio della storia, per non avere lesinato follie nel teatro dell'assurdo di battaglia rappresentativa.

Di Andrea Lorusso

Twitter @andrewlorusso