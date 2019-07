Marò, al via l'ultima udienza al tribunale Aja. Entro sei mesi la sentenza

E' il giorno dell'udienza al Tribunale dell’Aja per i due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, per decidere, tra India ed Italia, quale sarà il Paese che dovrà processare i fucilieri della Marina per l’incidente del 15 febbraio 2012, quando i marò avrebbero ucciso due pescatori indiani. I due militari erano a bordo della nave italiana Enrica Lexie, in missione di protezione contro i pirati.

Le udienze sono in calendario fino al 20 luglio, l'agenda è cambiata con il rinvio di quella del 22 ottobre 2018 per la morte di un giudice indiano, sostituito a novembre.