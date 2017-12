Marvel, giallo censura: la presunta battuta tagliata su Donad Trump



Una battuta scritta e poi censurata su Donald Trump nel fumetto Marvel Two-in-One #1? Spider-Man dice alla Cosa di essere lì per sostenerlo rifrendosi a Ben Grimm come al “secondo mostro arancione più famoso al mondo”.

Lo sceneggiatore Chip Zdarsky ha espresso un parere ironico sull’attuale Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump a volte negli Stati Uniti è stato etichettato così, in particolare dopo alcune dichiarazioni dell’attrice Amy Schumer e uno sketch sulle elezioni statunitensi del 2016 da parte dell’attore Benedict Cumberbatch. Marvel Two-in-One #1 tra l'altro non è un fumetto qualunque per gli appassionati del settore, visto che segna il ritorno della Cosa e della Torcia Umana in coppia fissa, facendo sperare nel ritorno dei Fantastici Quattro.

La battuta sul fumetto Marvel (la Casa delle Idee come noto è di proprietà del gruppo Disney) è stata cancellata e riscritta. Il motivo non risulta chiaro. Vero che Ike Perlmutter, CEO del gruppo è stato sostenitore della campagna elettorale di Trump, anche se mai nei comics ha c'è stato un sostegno per il presidente americano. Banalmente la frase può essere stata levata essendo fuori luogo e fuori contesto nella storia, rischiando di fuorviare il lettore.

MARVEL E LA PRESUNTA BATTUTA SU TRUMP MOSTRO ARANCIONE POI TAGLIATA. ECCO LE DUE VERSIONI