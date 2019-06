Medio Oriente, gli Usa inviano mille uomini in risposta all'Iran

Gli Stati Uniti invieranno altri mille militari e ulteriori mezzi in Medio Oriente per far fronte alla minaccia iraniana, alla luce degli attacchi contro le petroliere nel Golfo dell'Oman: lo ha annunciato il segretario alla Difesa ad interim, Patrick Shanahan. "Ho autorizzato ulteriori 1.000 truppe per scopo difensivo per affrontare le minacce aeree, navali e terrestri in Medio Oriente" su richiesta del Central Command, ha spiegato il capo del Pentagono, "i recenti attacchi iraniani confermano l'intelligence che abbiamo ricevuto sul comportamento ostile delle forze iraniane, che minacciano il personale e gli interessi americani nell'area".

"Gli Stati Uniti non cercano un conflitto con l'Iran", ha assicurato Shanahan, spiegando che Washington continuerà a monitorare la situazione e "a fare aggiustamenti ai livelli di forze in base all'intelligence e alle minacce". Già il 24 maggio il presidente Donald Trump aveva inviato 1.500 uomini di riforzo nella regione.