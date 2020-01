Medio Oriente, Netanyahu presenta il piano a Putin. Razzo da Gaza su Israele

M.O.: razzo da Gaza su Israele, primo dopo piano Trump

Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza su Israele, è esploso in un'area disabitata, senza causare danni o feriti, secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano Haaretz. Lo ha comunicato l'esercito. E' il primo razzo lanciato dalla Striscia, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha presentato il suo piano di pace. Le forze della sicurezza israeliana hanno reso noto di aver colpito ''obiettivi di Hamas, tra cui una fabbrica di armi'', nella Striscia di Gaza in risposta a colpi di mortaio provenienti dall'enclave palestinese verso il sud di ISRAELE senza causare danni o feriti. Lo rende noto il sito di Ynet. L'agenzia di stampa palestinese Wafa parla di raid israeliani avvenuti nella notte e alle prime ore di questa mattina causando danni materiali, ma non vittime.

NETANYAHU A MOSCA PER PRESENTARE IL PIANO DI PACE DI TRUMP

Intanto il premier israeliano Benjamn Netanyahu è atteso oggi a Mosca per presentare personalmente al presidente russo Vladimir Putin il piano di pace per il Medio Oriente messo a punto dall'Amministrazione Trump. Il piano che prevede il controllo israeliano sugli insediamenti in Cisgiordania e sulla Valle del Giordano è stato annunciato martedì a Washington dal presidente Usa insieme allo stesso Netanyahu. Il piano è stato respinto dal presidente palestinese Mahmoud Abbas.

Israele: Putin grazia giovane detenuta, Netanyahu esulta

In attesa dell'incontro il presidente russo, Vladimir Putin, ha concesso la grazia alla cittadina israeliana Naama Issachar, condannata in Russia a sette anni e mezzo di carcere per traffico di droga. La decisione del leader del Cremlino arriva a poche ore dalla visita a Mosca del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, con cui domani avra' un colloquio. Putin ha gia' firmato il relativo decreto sulla grazia a Issachar, 26 anni, che potra' lasciare la Russia gia' domani. Alla vigilia della visita a Mosca si era gia' ipotizzato che Netanyahu, in vista delle elezioni del prossimo 2 marzo, sarebbe potuto ritornare in patria con la giovane israeliana. "Ringrazio il mio amico Presidente Putin per aver graziato Naama Issachar. Attendo domani il nostro incontro durante il quale discuteremo del 'piano di pace americano' e degli ultimi sviluppi nella regione", ha dichiarato Netanyahu commentando la notizia.

MO: GANTZ, 'PIANO TRUMP ALLA KNESSET PER APPROVAZIONE SETTIMANA PROSSIMA'

Benny Gantz vuole portare la settimana prossima alla Knesset il piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump, perché i deputati israeliani lo possano approvare. Il piano "è una opportunità storica per tracciare i futuri confini d'Israele", ha detto il leader del partito centrista Blu e Bianco, principale sfidante del primo ministro Benyamin Netanyahu alle elezioni del 2 marzo. "Il piano di pace è coerente con i principi fondamentali esposti nella piattaforma elettorale di Blu e Bianco", ha sottolineato l'ex capo di Stato maggiore.

MO: ABBAS SCRIVE A NETANYAHU, 'PIANO TRUMP E' MORTE ACCORDI DI OSLO'

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ha inviato una lettera al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, nella quale afferma che l'accettazione del piano Trump significherebbe la morte degli accordi di pace di Oslo. "Stiamo parlando dell'America e Israele che rinunciano agli accordi di Oslo. L'Autorità palestinese si ritiene libera di rinnegare gli impegni degli accordi con Israele, compresi quelli relativi al coordinamento della sicurezza", si legge nella lettera, secondo quanto riferisce l'emittente Channel 12. Secondo Times of Israel, la lettera è stata inviata a Netanyahu tramite il ministro delle Finanze Moshe Kahlon, che ha incontrato oggi Hussein al-Sheikh, capo della Commissione per gli affari civili dell'autorità palestinese.