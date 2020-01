Medio Oriente, Putin in anticipo su Trump. Incontro col palestinese Abu Mazen

Putin incontra il presidente Anp Abu Mazen

In anticipo sul piano Medio Oriente che Donald Trump svelerà a Netanyahu e Gantz (i due candidati alle elezioni di Israele del 2 marzo prossimo), il presidente russo Vladimir Putin si e' recato stasera a Betlemme, in Cisgiordania, dove ha incontrato il presidente dell'Autorita' Palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Putin era atterrato stamattina a Tel Aviv e aveva incontrato i vertici del governo israeliano, nel pomeriggio aveva partecipato a Gerusalemme alle celebrazioni per il 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau. "Accolgo con favore il mio caro amico, il presidente Vladimir Putin, il presidente della Repubblica federale di Russia, il mio amico personale e l'amico del popolo palestinese che non perde occasione per parlare o sostenere la causa palestinese, e questo e' cio' che siamo abituato", ha detto il Presidente Abu Mazen dando il benvenuto a Putin. Il presidente palestinese ha espresso la sua gratitudine per il sostegno politico, economico, finanziario, di sicurezza e culturale che la Russia ha fornito alla Palestina negli ultimi anni, oltre al suo sostegno alla giusta questione della Palestina.

Ha anche elogiato il ruolo positivo ed efficace della Russia nella regione. Da parte sua, il presidente russo ha detto che il suo paese e' disposto a intensificare la cooperazione con la parte palestinese e comprende le sue preoccupazioni per gli insediamenti israeliani. "Le relazioni russo-palestinesi hanno radici profonde. Manteniamo connessioni in varie aree", ha detto Putin. "Siamo pronti ad espandere questa cooperazione". All'incontro con Abbas, Putin ha anche espresso l'intenzione di discutere con lui della situazione generale della regione. Tra le questioni discusse tra i due leader vi erano quella delle terre cisgiordane confiscate da Israele e l'accordo del secolo degli Stati Uniti, oltre agli sforzi per tenere le elezioni legislative e presidenziali palestinesi.