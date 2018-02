Melania Trump segue Barack Obama su Twitter. Ok Camera per evitare lo shutdown

Melania Trump segue Barack Obama su Twitter, è giallo

La mossa piu' recente del suo account Twitter, @potus, non e' sfuggita alla stampa americana. La first lady degli Stati Uniti Melania Trump, segue da qualche ora l'acerrimo nemico politico di suo marito Donald, ovvero l'ex presidente Barack Obama. Decisione bizzarra soprattutto perche' la signora segue solo 5 persone: il marito con i suoi due account (quello personale e quello istituzionale), il vicepresidente Mike Pence, sua moglie Karen ed ora Obama. E c'e' chi specula sul fatto che la scelta sia una calcolatissima vendetta legata allo scandalo legato alla pornostar Stormy Daniels che avrebbe ricevuto 130mila dollari dall'avvocato di Trump nel 2016 per tacere su una presunta relazione sessuale con il presidente.

Usa: ok Camera a budget per evitare shutdown. Parola a Senato

La Camera dei Rappresentanti ha approvato un bilancio a breve, fino al 23 marzo, per scongiurare lo 'shutdown', ovvero la chiusura delle attivita' federali per mancanza di fondi. La misura e' passata con 245 voti a favore e 182 contrari. Ma si tratta solo del primo passo in vista del termine fissato per la mezzanotte dell'8 febbraio. Il vero scoglio e' al Senato dove i repubblicani hanno una maggioranza di appena 51 voti su 100 e dove i democratici sono pronti a fare ostruzionismo.