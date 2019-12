Merkel ad Auschwitz per la prima volta. "Tolleranza zero su antisemitismo"

Angela Merkel e' arrivata al campo di concentramento di Auschwitz. E' la prima volta che fa visita sul luogo simbolo dell'Olocausto da cancelliera. L'ultimo cancelliere a visitare Auschwitz e' stato Helmut Kohl nel 1995. La visita della cancelliera, considerata storica, e cade in un momento di rigurgitante antisemitismo in Europa e in cui si teme che la morte degli ultimi testimoni del genocidio nazista possa complicare il processo di trasmissione della memoria e della verità.

"Merkel attraversa la la porta della morte". La Bild on line ha titolato cosi' l'ingresso della cancelliera all'ex campo di concentramento nazista di Auschwitz. Il tabloid, come anche Spiegel online, seguono in livestream questo "momento storico". "Quello che e' successo qui non si puo' capire con la comprensione umana". Lo ha detto Angela Merkel, nella sua prima visita al campo di concentramento di Auschwitz. "Non dobbiamo dimenticare mai", ha aggiunto. "Provo una vergogna profonda", ha aggiunto la cancelliera. "Nessuna tolleranza su nessun antisemitismo". Lo ha detto Angela Merkel, parlando ad Auschwitz, nel corso della sua prima visita all'ex campo di concentramento nazista.