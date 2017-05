Merkel telefona a Macron: "Viittoria dell'Europa". Trump si congratula

Francia: Merkel telefona a Macron, "vittoria dell'Europa"

Angela Merkel ha telefonato ad Emmanuel Macron per congratularsi con lui per la vittoria alle presidenziali francesi. Nel colloquio, la cancelliera tedesca ha salutato l'impegno di Macron "per un'Unione europea unita e aperta al mondo", come riferito in serata dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert. La decisione degli elettori francesi e' "una chiara dichiarazione a favore dell'Europa", ha detto Merkel, la quale ha aggiunto "di essere felice di poter lavorare insieme e in grande fiducia con il nuovo presidente". I media tedeschi, riportando ambienti vicini a Macron, definiscono la telefonata "di grande cordialita'". Precedentemente, il portavoce Seibert aveva scritto su Twitter che l'elezione del leader di "En Marche" e' "una vittoria per un'Europa forte e unita".

Francia: Trump si congratula con Macron

"Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua grande vittoria oggi come prossimo presidente di Francia. Non vedo l'ora di lavorare con lui!". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.