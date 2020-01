Messico: disseppelliti corpi di 29 persone da fossa comune

I corpi di almeno 29 persone sono stati dissotterrati da una fossa comune in una proprietà al di fuori della città occidentale del Messico di Guadalajara. Il sito è stato scoperto a Jalisco, in uno stato duramente colpito dalla violenza legata alla criminalità organizzata, e la stessa zona dove le autorità hanno trovato un totale di 80 corpi da novembre. L'ufficio del procuratore locale afferma che quattro dei morti sono stati parzialmente identificati e corrispondono alle indagini sulle persone scomparse. Le autorità continueranno a perquisire la tomba, che è di circa 25 metri per 50. La tomba si trova a circa 80 metri di distanza da un'altra fossa comune, dove a dicembre sono stati scoperti i corpi di almeno 50 persone. In novembre sono stati trovati nelle vicinanze altri 31 corpi. Le tre fosse sono state localizzate dopo che la Guardia Nazionale ha preso il controllo di un magazzino nel vicino comune di Tlaquepaque a novembre, dove hanno salvato otto persone che erano state rapite, sequestrato armi e arrestato 15 persone. Già il 3 settembre era stata scoperta una fossa comune con 34 corpi in un sobborgo di Guadalajara, mentre un'altra era stata trovata nelle vicinanze a maggio con i resti di 30 persone. A Jalisco sono stati denunciati quasi 2.500 omicidi tra gennaio e novembre.