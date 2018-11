Midterm, in Colorado primo governatore apertamente gay di sempre: Jared Polis

Midterm: Colorado sceglie gov. apertamente gay,prima volta in Usa

In Colorado e' stato eletto governatore il democratico Jared Polis, che e' apertamente gay, ed e' una prima volta negli Stati Uniti. Filantropo e imprenditore, deputato alla Camera dei rappresentanti, Polis era stato anche il primo uomo apertamente omosessuale ad essere eletto al Congresso.

Midterm: record donne elette alla Camera, ora a quota 84 su 435

Si profila un record di donne elette alla Camera dei Rappresentanti alle elezioni Usa di meta' mandato. Ora hanno raggiunto quota 84 su 435 seggi, il massimo della storia Usa. La marcia delle donne a Washington, all'indomani dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, era stato l'assaggio di un rinnovato attivismo al femminile, culminato con il movimento MeToo e sfociato in un record di candidate. Tra loro anche tante 'new entry', comprese le prime due donne parlamentari musulmane, la prima donna di colore eletta in Congresso in Massachusetts, la piu' giovane parlamentare della storia e le prime due native americane. Anche il territorio di Guam ha eletto il suo primo governatore donna.