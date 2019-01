Migranti, anche la Spagna socialista di Sanchez segue Salvini: stop Open Arms

Dopo avere accolto 60.000 immigrati in tutto il 2018, anche la Spagna del socialista Sanchez ha deciso di cambiare rotta. Come Salvini, anche il governo spagnolo ha infatti bloccato la nave Open Arms al porto di Barcellona. Strano, ma forse nemmeno troppo, che nessuno dei benpensanti italiani di sinistra abbia avuto da dire nulla a proposito della accoglienza e della umanità dopo avere ricoperto di insulti di ogni tipo, il ministro degli Interni italiano.

Invece la decisione del governo di sinistra spagnolo potrebbe essere un incredibile assist per i sovranisti, considerando come la Spagna fino ad ora era stata indicata a modello della politica accoglienza. Ma il vento in patria per il premier è cambiato radicalmente.

Non si può, infatti, negare che il periodo per premier spagnolo, dopo la clamorosa sconfitta in Andalusia e i sondaggi che lo vedono crollare nel grado di fiducia degli elettori, e con gli alleati di Podemos che minacciano di far mancare la fiducia sulla legge di bilancio, non sia certo dei migliori. Ecco allora che il premier iberico ha cominciato forse un ripensamento proprio sulla politica dell'immigrazione, considerata da molti, anche all'interno del suo stesso partito, troppo morbida.

Le elezioni europee, infatti, si avvicinano ed evidentemente qualcuno deve avergli suggerito che la sua politica della accoglienza poteva far gioco proprio a chi, come i “sovranisti” ne fanno un caposaldo del loro programma. Sulla questione migratoria, infatti, si giocherà forse la partita più delicata, sul fronte elettorale in un Europa sempre più divisa e indebolita. La crescita nei sondaggi di un uomo forte come Salvini e in patria della piccola formazione di estrema destra Vox, ha evidentemente fatto capire che qualcosa di concreto e anche clamoroso ( come la chiusura dei porti) andava fatto, per cercare di cambiare lo status quo, a cui un Europa miope ha costretto da troppi anni, gli Stati meridionali a fronteggiare, praticamente da soli una situazione insostenibile.

Sanchez, quindi, dopo avere voluto cercare l'accondiscenza di Merkel e Macron, nei primi mesi del suo mandato, accogliendo molti più immigrati, di quelli che il paese poteva permettersi, marcando anche una netta differenza proprio verso il nostro governo, evidentemente ha capito che avvicinarsi al fronte franco- tedesco, mai cosi debole come ora, con un leader ormai dimezzato come la Merkel ed uno, come il francese, che ha i suoi grandi grattacapi in patria, non era più un buon affare. E quindi l'unica cosa che restava da fare, per cercare di contrastare l'ascesa della destra di Vox, che ha proprio nel contrasto alla immigrazione clandestina, uno dei cardini della sua azione politica, potrebbe essere smarcarsi dai primi due, e cercare di inseguire il leader dell'estrema destra Abiscal in patria e sopratutto Salvini in Europa sul loro stesso campo.

Ma si sa che quasi mai le copie sono come l'originale e questa mossa tardiva di Sanchez rischia di metterlo ancora più in difficoltà, dando ai cosiddetti “sovranisti” altri argomenti per criticare una sinistra mai cosi spaesata e contraddittoria come ora.

Questa perciò può rappresentare una ulteriore vittoria della politica della fermezza di Salvini, che sembra sempre più destinato a giocare un ruolo da sicuro protagonista alle prossime elezioni di Maggio. E memore di ciò e da grande comunicatore quale è, il nostro non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di sfruttare la notizia, postandola immediatamente sui suoi amati social e utilizzandola a proprio vantaggio.

Chissà se magari, dopo che anche in Spagna si profila una battaglia con l'Europa propria sul deficit di bilancio, mai cosi alto da 10 anni, anche Sanchez alla prossima occasione pubblica, non sia tentato di lasciare la sua grisaglia per indossare magari una giacca della Guardia Civil, che non a caso ha di recente lamentato la situazione ormai insostenibile del controllo dei troppi immigrati sbarcati nel paese in questi mesi.