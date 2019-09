Migranti, la guardia costiera salva 90 persone ma Malta nega il trasbordo

La guardia costiera italiana ha soccorso poco meno di un centinaio di migranti che rischiavano di annegare. Lo riporta Alarm Phone in un tweet. "La barca con circa 90 persone a bordo è stata soccorsa! Dopo che abbiamo allertato le autorità maltesi e italiane, la guardia costiera italiana ha mandato due barche per il salvataggio, che è andato a buon fine e confermato alle 4.40. Benvenuti in Europa!", si legge.

La struttura di legno, che imbarcava acqua, era salpata da Zuara, a ovest di Tripoli e si trovava in acque maltesi. Ma dopo il salvataggio, La Valletta non ha voluto inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate. Le navi italiane stanno comunque dirigendosi verso l'isola.

La Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso 48 migranti su una barca in difficoltà a 53 miglia dalle coste libiche. Ci sono donne, bambini molto piccoli e un neonato. La Ocean Viking ora è diretta a verificare un altro possibile intervento di soccorso in mare.