Migranti: Onu, uomo curdo si dà fuoco davanti alla sede Unhcr a Ginevra

Un uomo curdo si è dato fuoco davanti alla sede dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr). Lo ha reso noto la portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite, Liz Throssell, aggiungendo che l'uomo è stato portato via da personale medico. Come riporta la Reuters, l'uomo è vivo ma al momento non sono note né la sua identità, né le sue origini.