Migranti, Donald Trump non molla e prepara un nuovo bando anti-Islam

Il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere di pensare all'emissione di "un completamente nuovo ordine esecutivo" sui migranti dopo che quello originario emesso il 27 gennaio - che vietava l'ingresso negli Usa ai cittadini di 7 Paesi prevalentemente musulmani - e' stato sospeso prima da un giudice federale e poi dalla Corte d'Appello Federale.

Trump, contrariamente a quanto aveva lasciato intendere ieri sera dopo la bocciatura della Corte d'Appello di San Francisco ("Ci vedremo in tribunale") ha spiegato di non pensare nell'immediato di difendere il suo 'Muslim Ban' davanti la Corte Suprema di Washington, ancora spaccata tra 4 progressisti e 4 liberal in attesa della conferma al Senato del suo prescelto, Neil Gorsuch.

"La parte sfortunata e che ci vuole del tempo ma alla fine vinceremo la battaglia. Abbiamo anche un sacco di altre opzioni, inclusa quella di adottare un nuovo esecutivo completamente nuovo" ha spiegato Trump aggiungendo che procedera' la prossima settimana.