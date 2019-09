Ministro esteri Francia scrive a Di Maio: relazioni più costruttive

Il ministro degli Esteri francesi, Jean-Yves Le Drian, ha scritto a Luigi Di Maio auspicando relazioni "più costruttive rispetto al passato, siamo pronti a discutere con il nuovo governo". Il riferimento è alle tensioni dello scorso anno, quando il leader M5S allora vicepremier e ministro del Lavoro, andò in Francia per incontrare una delegazione di gilet gialli.

UE: FONTI, DI MAIO AUSPICA INCONTRO CON LE DRIAN, CONFRONTO COSTRUTTIVO SU SFIDE FUTURE

Secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina, in merito alla lettera del ministro degli Affari Esteri francese Jean Yves Le Drian, il ministro Luigi Di Maio avrebbe commentato di voler incontrare al più presto il suo omologo per discutere in modo positivo e costruttivo delle comuni sfide a livello europeo ed internazionale.