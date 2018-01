M.O.: scontri a Jenin, ucciso palestinese feriti 2 israeliani

Un palestinese morto e due guardie di frontiera israeliane ferite, uno in gravi condizioni. E' il bilancio del blitz di stanotte dalle guardie di frontiera israeliane a Jenin, dove i soldati cercavano i responsabili dell'uccisione del rabbino Raziel Shevah, vicino a Nablus, avvenuta il 9 gennaio. La vittima si chiamava Ahmed Jarrar, 22 anni. Dopo il blitz, le forze israeliane sono state assalite dai palestinesi e ne sono nati violenti scontri al termine dei quali si registrano due feriti fra gli israeliani. "Negli scontri, uno dei sospettati e' stato ucciso e altri sono stati arrestati", ha detto lo Shin Beth in un comunicato, senza fornire ulteriori dettagli. Da parte loro, i media israeliani hanno riferito di due guardie di frontiera ferite da proiettili, una seriamente durante gli scontri, cosi' come l'arresto di due palestinesi. L'esercito non ha potuto confermare queste informazioni. In diversi video pubblicati online dai palestinesi, diversi carri armati israeliani sono comparsi entrando in citta'.