Molestie, l'ambasciatrice Usa all'Onu attacca Trump

Le donne che hanno accusato Donald Trump di molestie sessuali dovrebbero essere ascoltate: la sorprendente affermazione arriva da uno dei pilastri della stessa amministrazione Trump, Nikki Haley, ambasciatrice americana all'Onu. Haley rompe così con la posizione della Casa Bianca, secondo cui le accuse al tycoon sono false e vanno archiviate. Per l'ex governatrice del South Carolina, invece, quelle donne meritano la stessa attenzione delle tante altre donne che in queste settimane sono venute allo scoperto per denunciare molestie e abusi sessuali.

Parlando alla Cbs Haley ha detto: "Abbiamo ascoltato alcune donne che accusavano il presidente prima delle elezioni. E penso che ogni donna che si è sentita violata o maltrattata abbia tutto il diritto di parlare". Parole forti, dunque, che arrivano da una personalità di primissimo piano dell'amministrazione e che lasciano presagire come sarà difficile per Trump non tornare a difendersi dalle accuse di decine di donne. Donne venute allo scoperto durante la campagna elettorale del 2016 e che hanno raccontato di essere state toccate, baciate o palpeggiate contro la loro volontà dal tycoon.

L'ultima, in ordine di tempo ad accusare il presidente è una ex presentatrice di Fox News, Juliet Huddy, che ha rivelato che Donald Trump tentò di baciarla nel 2005. La donna, intervistata durante il programma 'Mornin!!! with Bill Schulz', ha svelato l'episodio, raccontando di essere stata invitata a pranzare alla Trump Tower dall'allora magnate che, salutandola in ascensore, "invece di baciarmi sulla guancia tentò di baciarmi sulle labbra". "Non mi sono sentita offesa, era più tipo 'Oh mio Dio'", ha poi confessato la Huddy, precisando che è stato "un momento strano" ma non si è sentita "minacciata" e dopo Trump "non ha più tentato altro". Sull'episodio era stato lo stesso Trump poi a ironizzare, una volta che era stato ospite del programma dell'allora presentatrice tv. "Ci ho provato ma lei mi ha snobbato", avrebbe detto.

Lo scorso gennaio la Huddy ha raggiunto un accordo a sei cifre con l'emittente per mantenere il silenzio e non presentare denuncia contro Bill O'Reilly, storico volto di Fox News, accusato di averla molestata nel 2011. Secondo quanto aveva riferito la donna, il giornalista l'aveva chiamata ripetutamente, l'aveva invitata a casa sua a Long Island, tentato di baciarla e in un'occasione le aveva chiesto di portargli la chiave della stanza d'albergo e, aprendo la porta, si era presentato in mutande.

Proprio il sostegno dimostrato di recente da Trump a O'Reilly, travolto dalle accuse di molestie sessuali, per anni insabbiate a suon di milioni di dollari, è stato criticato dalla Huddy. "Quando è venuto tutto alla luce su Bill O'Reilly, Donald Trump è stato uno di quelli che hanno detto 'non ci credo che sia accaduto, che l'abbia fattò". Frasi che l'hanno molto amareggiata perchè Trump "mi ha incontrato un sacco di volte e sa che non sono una bugiarda".

La bufera causata dallo scandalo provocato da accuse di molestie sessuali continua a sconvolgere il mondo della politica Usa: qualche giorno fa, Trent Franks, deputato repubblicano dell'Arizona, ha annunciato le dimissioni in seguito ad una indagine su possibili molestie sessuali lanciata dalla commissione etica della Camera. Prima di lui la stessa cosa aveva fatto Al Franken, senatore democratico statunitense accusato da otto donne di molestie sessuali.