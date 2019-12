Mosca, tre persone uccise vicino alla sede dei servizi segreti

Sarebbero tre agenti del Fsb, il servizio di sicurezza russo, le vittime di un attacco portato a termine da un uomo nel centro di Mosca vicino alla sede dell'intelligence. Lo riferisce il Moscow Times.

Russia: Navalny, "a Mosca si spara con armi automatiche"

"Nel centro di Mosca si spara con armi automatiche. Ma non preoccupatevi, i dannati anni Novanta sono finiti da tempo". Lo scrive su Twitter Alexei Vavalny, il blogger inviso a Vladimir Putin, ironizzando su quanto accaduto nel centro della capitale russa, dove tre persone sono state uccise a compi d'arma da fuoco vicino alla sede dell'intelligence. Il riferimento agli Novanta e' un messaggio critico verso il capo del Cremlino, che ha fatto sempre un vanto della sua presidenza l'aver messo fine al caos che avea segnato quel decennio in Russia.

Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente, ma rapporti contrastanti indicano che da una a tre persone, armate di "fucili d'assalto" hanno attaccato l'edificio dell'FSB.

La zona è popolare tra i cittadini e i turisti di Mosca per i suoi ristoranti, negozi di fascia alta e varie attrazioni per le vacanze. Apparentemente i civili non hanno ritenuto che l'incidente fosse troppo grave, poiché i filmati della scena li mostrano mentre passeggiano casualmente oltre le forze dell'ordine accovacciate armate di fucili d'assalto, oltre a sbirciare fuori dalle finestre del bar.

Еще из центра Москвы pic.twitter.com/rPGX2DZfSM

— Александр Коц (@sashakots) December 19, 2019