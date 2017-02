Nato, Pence: "Sostegno Usa senza incertezze, ma si rispettino gli impegni"

Il vicepresidente americano, Mike Pence, ha assicurato l'impegno solido del suo Paese e del presidente americano, Donald Trump, a sostegno della Nato e all'Europa, un sostegno basato su ideali nobili come "la liberta', la democrazia, la giustizia e lo stato di diritto".



Pence ha cercato di rassicurare gli alleati europei parlando alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, in Germania:_ha sottolineato che i destini dei Paesi sui due lati dell'Atlantico sono strettamente "intrecciati" e che la lealta' reciproca va avanti da "generazioni". "Oggi a nome degli Stati Uniti porto questo messaggio, questa rassicurazione: gli Stati Uniti appoggiano decisamente la Nato e sostengono senza incertezze il nostro impegno con questa alleanza transatlantica". "Non abbiate dubbi sul nostro impegno".



In quello che e' il primo intervento dell'amministrazione Trump in politica estera da quando e' cominciato il mandato, il vicepresidente americano ha assicurato che gli Usa saranno "a fianco dell'Europa oggi e per sempre".

Ma Pence ha anche spronato gli alleati europei a "fare di piu'" e a rispettare gli impegni finanziari in modo da non erodere le fondamenta dell'Alleanza Atlantica. "E' arrivato il momento di fare di piu'", ha detto, invitando gli europei a rispettare gli impegni presi in materia di finanziamento all'organizzazione, in modo che l'Alleanza continui a funzionare nel modo corretto.





Nato: Merkel, l'Alleanza e' anche nell'interesse degli Usa





"La Nato non e' solo nell'interesse europeo, ma anche americano: e' una alleanza forte in cui tutti siamo uniti. Ci fidiano di questo progetto, perche' e' di interesse comune". Questa la voce dell'Europa che il cancelliere federale tedesco Angela Merkel ha fatto sentire stamane alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, mentre la ascoltava il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence.



Nessuno, ha aggiunto Merkel, puo' pensare di fare da solo. "In un anno in cui assistiamo a sfide inimmaginabili, abbiamo la possibilita' di lavorare insieme o altrimenti di ritrarci ognuno nel suo ambito particolare", sono state le sue parole, "spero che si trovi una posizione comune".