Netanyahu a Bruxelles: "Gerusalemme capitale passo verso la pace"

Il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele "rende la pace possibile". Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu da Bruxelles sulla decisione del presidente degli Stati Uniti di riconoscere la città santa per tre religioni come capitale dello Stato ebraico. La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump "non rende ovvia la pace, rende possibile la pace perché riconoscere la realtà è la sostanza della pace, è il fondamento della pace", ha detto Netanyahu da Bruxelles dove è arrivato per incontrare i capi delle diplomazie dei Paesi dell'Unione Europea.

Il primo ministro israeliano è sbarcato nella capitale belga per incontri con tutti i vertici dell’Unione europea arrivando da Parigi, dove ieri ha avuto un duro faccia a faccia con il presidente francese. Il premier ha già incontrato l'Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Federica Mogherini. "Stiamo cercando di mettere a punto una nuova proposta di pace con il Segretario di Stato americano - ha spiegato Netanyahu - , dobbiamo dare una chance alla pace.

Negli anni abbiamo cercato la pace con i palestinesi ma siamo sempre stati attaccati. Perché è stata attaccata l'idea di avere un nostro territorio, continuano a negarci il diritto di vivere e di esistere". Quanto ai rapporti con l'Ue, il premier israeliano ha detto: "Credo che in futuro tutti i Paesi europei sposteranno le proprie ambasciate e Gerusalemme e ci appoggeranno per portare in auge la pace e la sicurezza".

Federica Mogherini ha invece condannato "nel modo più forte possibile tutti gli attacchi agli ebrei, in qualsiasi parte del mondo, incluso in Europa, e in Israele e verso i cittadini israeliani". "Un aumento della violenza - ha detto l'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera - incendierebbe la regione e sarebbe un regalo agli estremisti e a quanti sono contrari a pace, sicurezza e vivere insieme".