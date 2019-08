New York: non più solo uomini e donne...

Una volta erano uomini e donne. Ora sono 31. Almeno a New York, dove e' illegale rivolgersi a qualcuno come "uomo" e "donna". I "nuovi" 31 gender sono stati approvati dalla Commissione per i diritti umani. Incredibli multe di z50 mila dollari sono inflitte a chi si permette di rivolgersi a una persona non usando il gender da lui preferito (dovra' indovinare? ndr). Come giustificazione (sic) ,la Commissione spiega:"Un transgender e' una persona la cui identita' non e'identica al sesso assegnatogli alla nascita". Ecco la lista completa dei nuovi transgender. Bi gendered. Cross dresser. Drag king. Drag queen. Femme queen. Femme-to -male. FTM. Gender bender. Gender queen. Male-to-female. MTF. Now op. Hijra. Bengender. Transexual/ Transsessual. Trans person.Woman. Man. Butch. Two-spirit. Trans. Agender, Third sex. Gender fluid. Non-binary transgender. Person of transgender experience. Andygenous. E' duro vivere a New York.